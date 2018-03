Lilly Becker (40) und Ehemann Boris (49) wünschen sich Nachwuchs. Doch nicht nur die Eltern wollen Familienzuwachs, auch der kleine Amadeus (6) plant schon fleißig, wie seine Mutter jetzt Promiflash verrät.

Am Mon-Chéri-Barbara-Tag in München erzählt Lilly, dass der Klapperstorch momentan ganz besonders wichtig für ihren Sohnemann sei. Denn der hat ganz besondere Wünsche bei der Familienplanung seiner Eltern: Von einer kleinen Schwester will er nichts wissen! "Er hat einen Brief an den Storch geschrieben und nach zwei kleinen Brüdern gefragt. Er möchte genau zwei Brüder. Ja, vielleicht einen? Aber wir arbeiten daran", verrät sie Promiflash auf dem roten Teppich. Der süße Blondschopf hat also doch nur bedingt Mitspracherecht.

Schon bald soll dieser Wunsch endlich in die Tat umgesetzt werden: "Ich hoffe nächstes Jahr. Das hoffe ich wirklich", plauderte die die 40-jährige Ehefrau des ehemaligen Tennisspielers neulich gegenüber der Bunten aus.

Patrick Hoffmann/WENN.com Lilly und Amadeus Becker im September 2016 beim Kinder-Tag in Noervenich

ActionPress Amadeus Becker beim "Ferrero Kindertag 2016" in Köln

Phil Lewis/WENN.com Lilly und Boris Becker im November 2016 bei der "I Am Bolt"-Filmpremiere in London



