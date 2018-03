Die letzten Wochen waren für Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Beziehung zu Pietro ist offenbar endgültig in die Brüche gegangen – er sieht keine Chance mehr für ihre Liebe. Sarah scheint die Trennung schwer zu schaffen zu machen – obwohl sie angeblich schon mit ihrer Affäre zusammen sein soll. Nun teilt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ein bewegendes Whitney Houston-Cover mit ihren Fans. Wem die bewegenden Zeilen wohl gewidmet sind?

"Run To You" ist einer der Klassiker von Whitney Houston (✝48), der Song ist sehr emotional. Auf ihrer Facebook-Seite postet Sarah nun ein Video, in dem sie den Hit performt, und wirkt dabei selbst total bewegt. Ob ihr Gesang sich an jemand bestimmten richtet? In Whitney Houstons Song heißt es jedenfalls: "I wanna run to you // Won't you hold me in your arms // And keep me safe from harm" (zu Deutsch: "Ich will zu dir rennen, wirst du mich in deinen Armen halten und mich vor Bösem beschützen?").

Dass Pietro nicht mehr ihr Beschützer sein wird, steht wohl fest. Aber für Söhnchen Alessio will Sarah auf jeden Fall stark bleiben.

Starpress/WENN.com Pietro und Sarah Lombardi bei den InTouch-Awards 2016 in Düsseldorf

Sarah und Pietro - Die ganze Wahrheit, RTL II Sarah Lombardi im Trailer zu "Sarah und Pietro - Die ganze Wahrheit"

Facebook / Pietro Lombardi öffentliche Seite Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio gehen spazieren



