Was für schöne Nachrichten zur Weihnachtszeit! Wladimir Klitschkos (40) Verlobte, die Schauspielerin Hayden Panettiere (27), scheint ihre Depressionen überwunden zu haben. Der Profiboxer erklärte gegenüber Promiflash, wie es seiner Liebsten aktuell geht.

Auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016 erschien der Sportler zwar ohne die Mutter seines Töchterchens, erklärte aber im Promiflash-Interview, dass die kleine Familie keine Probleme habe. Auf die Frage, wie es Hayden gehe, antwortete er: "Uns geht es Gott sei Dank gut", und klopfte auf Holz.

Kein Wunder! Schließlich litt die "Nashville"-Darstellerin seit der Geburt der gemeinsamen Tochter Kaya vor zwei Jahren unter postnataler Depression. Hayden kämpfte lange gegen die Krankheit, was an der Beziehung sicher nicht spurlos vorübergegangen ist. So wundert es nicht, dass Wladimir nur einen Wunsch für das neue Jahr hat. "Der Wunsch ist ganz einfach: Gesund bleiben!", verkündete er. Im Video könnt ihr euch das Interview noch einmal komplett ansehen! Was wünscht ihr euch für das kommende Jahr? Sagt es uns im Voting!

Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko in Italien, 2013

Twitter / @haydenpanettier Hayden Panettiere und Tochter Kaya

Gustavo Caballero / Getty Images Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko in Miami, 2016

Was wünscht ihr euch 2017? 246 Stimmen 166 Gesundheit 47 Liebe 18 Beruflicher Erfolg 15 Geld



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de