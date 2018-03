Mit diesem Club-Outfit hat sich Lady Gaga (30) keinen Gefallen getan. Die Sängerin steht auf ausgefallene Looks und Mega-High-Heels. Die hohen Schuhe durften auch beim Besuch des "Groucho Club" im Londoner Viertel Soho nicht fehlen. Doch dieses Mal verschätzte sich Lady Gaga wohl ein bisschen, denn ihr Schuhwerk brachte sie fast zum Straucheln.

In einem coolen Lederkleid in Midi-Länge und roten Samt-Plateauschuhen war Lady Gaga natürlich einmal mehr der große Hingucker. Doch leider wurde dieser Eindruck davon überschattet, dass die Musikerin alles andere als souverän auf ihren Pumps gehen konnte. Sie stakste und tippelte unbeholfen vor sich hin. Schon auf dem Weg in die Location musste sich die 30-Jährige stark konzentrieren, während sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzte. Dann passierte es aber beinahe trotzdem: Lady Gaga geriet ins Wanken, konnte nur mit Mühe und einigen helfenden Händen ihr Gleichgewicht zurückerlangen und einen Sturz vermeiden. Eigentlich seltsam, dass ein High-Heel-Profi wie Lady Gaga solche Probleme hatte. Doch bei genauer Betrachtung ihres Looks fiel das Problem schnell ins Auge: Ihren Pumps fehlte nämlich der Absatz!

Dass Lady Gaga in Sachen Mode vor allem auf hohe Hacken steht, ist hinreichend bekannt. Es gibt wohl kaum ein Lady-Gaga-Auftritt, bei dem ein Exemplar solcher Schuhe fehlen würde. Ihr Ex-Verlobter Taylor Kinney (35) erzählte in einem Glamour-Interview vor zwei Jahren außerdem, dass seine Liebste sie sogar bei sportlichen Freizeitunternehmungen tragen wolle: "Wir gehen zusammen Wandern. Ich kritisiere sie dann immer: 'Baby, du kannst beim Wandern deine Heels nicht tragen.'" Kein Wunder also, dass auch die skurrilen, sie fast zu Fall bringenden Killer-Pumps ohne Absatz Lady Gaga verführen konnten.

FameFlynet UK / ActionPress Lady Gaga in London

WENN Lady Gaga beim Verlassen des "Groucho Club" in Soho, London

Getty Images / Fred Hayes Lady Gaga und Taylor Kinney

Würdet ihr solche krassen High Heels tragen, obwohl ihr nicht gut darin laufen könnt?



