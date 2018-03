Na, das ist doch mal ein wirklich toller Red-Carpet-Auftritt! Für Desperate Housewives standen Felicity Huffman (54) und Eva Longoria (41) acht Jahre lang gemeinsam vor der Kamera und auch heute sind sie ganz offenbar noch richtig gute Freundinnen. Wie solche wirken sie jedenfalls bei ihrem Zusammentreffen auf dem roten Teppich.

Beim "Annual Women in Entertainment Breakfast" des Hollywood Reporters in Los Angeles posieren Felicity und Eva Arm in Arm für die Fotografen. Die ehemalige Lynette-Scavo-Darstellerin und die einstige Gaby-Solis-Mimin haben eben auch vier Jahre nach der Zeit in der Wisteria Lane noch einen richtig guten Draht zueinander. Der Gang über den Red Carpet wird dadurch zur coolen "Desperate Housewives"-Mini-Reunion. Vielleicht bringen die beiden beim nächsten Mal ja einfach noch Marcia Cross (54) und Teri Hatcher (52) mit, um das Quartett wieder komplett zu machen.

Marcia und Teri spielten in "Desperate Housewives" die Bree Van de Kamp und die Susan Mayer. Über acht Staffeln lang begeisterten die vier Hausfrauen von 2004 bis 2012 die Zuschauer vor den Fernsehern und fesselten sie mit mysteriösen Geheimnissen. Nach 180 Folgen war Schluss – die entstandenen Freundschaften halten aber wohl ewig!

Kevin Winter/Getty Images for The Hollywood Reporter Felicity Huffman und Eva Longoria beim "Annual Women In Entertainment Breakfast"

Kevin Winter/Getty Images for The Hollywood Reporter Felicity Huffman und Eva Longoria beim "Annual Women In Entertainment Breakfast" in LA

WENN "Desperate Housewives": Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman und Marcia Cross



