Herzogin Kate (34) hält die Erinnerung an Prinzessin Diana (✝36) wach! Bei ihren stylischen Auftritten beruft sich Prinz Williams (34) Frau immer wieder auf ihre bereits 1997 verstorbene Schwiegermutter. Ihre neueste, rührende Hommage an die Prinzessin der Herzen? Das zweite Jahr in Folge trägt Kate beim traditionellen Diplomaten-Empfang im Buckingham Palace Dianas Lieblingsdiadem im Haar.

Das Diadem ist wohl eins von Dianas weltweit bekanntesten Schmuckstücken und Kate weiß genau, dass die Gedanken aller Anwesenden beim Anblick des eleganten Accessoires sofort zu Lady Di wandern. Genauso berühmt: Dianas Verlobungsring, den William 2010 zu seiner Verlobung Kate an den Finger steckte. Eine wunderschöne Geste – sowohl von William, der bewusst den Ring seiner geliebten Mutter weitergab, als auch von Kate, die ihn seitdem mit viel Respekt an die frühere Besitzerin trägt.

Nicht nur in Sachen Schmuck, auch bei ihrem Kleidungsstil orientiert sich die Herzogin immer wieder an Diana. Manchmal nur farblich, manchmal ist die Inspiration so stark, dass sie moderne Versionen der Garderobe ihrer Schwiegermama trägt. Der Vergleich zu Prinzessin Diana ist bei Herzogin Kates Anblick nie weit entfernt. Wirklich toll, wie die 34-Jährige immer wieder an Lady Di erinnert!

Dominic Lipinski/Getty Images Prinz Charles mit Camilla, Queen Elizabeth mit Ehemann Philip und William mit Kate

Getty Images Herzogin Kate mit Prinzessin Dianas Ring

WENN.com; Splash News Kate und William mit Baby George 2013 & Diana und Charles mit Baby William 1982



