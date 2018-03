Sinneswandel bei Rolf Scheider (60)! Der ehemalige Juror von Germany's next Topmodel kennt sich aus in der Modebranche. Und besonders ein Trend bringt den Wahlpariser gerade um den Verstand, wie er im Promiflash-Interview verrät. Denn der ist meilenweit von Heidi Klums (43) Modelansprüchen entfernt. Curvy Models wie Ashley Graham (29) oder Angelina Kirsch (28) haben es dem Modelagenten nämlich so richtig angetan!

"Das ist so was von toll. Ich gebe alles für mollige Frauen, ich liebe mollige Frauen", schwärmt Rolf bei einem Konzert von Lena Meyer-Landrut (25) in Berlin. Denn der 60-Jährige weiß, dass die deutschen Damen neue Mode und neue Vorbilder brauchen: "Die meisten Leute wissen ja nicht, dass 50 Prozent aller deutschen Frauen übergewichtig sind. Es haben also 50 Prozent der Frauen das 'Problem' etwas Schickes in ihrer Größe zu finden", erzählt er Promiflash.

Den Curvy-Trend hat jetzt sogar schon die britische Vogue entdeckt, die Ashley Graham für das Cover ihrer Januarausgabe ablichten ließ. "Mode sollte etwas sein, dass jeder genießen sollte – ganz gleich, welches Alter, welche Größe, welchen Glauben oder welchen Beruf er hat", so die Chefredakteurin Alexandra Shulman. Wieso Rolfe mollige Frauen so toll findet, seht ihr im Video!

