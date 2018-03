Huch, Mami über Nacht? Plötzlich zeigt sich Netz-Beauty Bibi Heinicke (23) mit einem Kind auf ihrem YouTube-Kanal. Doch bei dem süßen Fratz handelt es sich natürlich nicht um Bibis Baby, sondern um den Sohn von einer Freundin. Die 23-Jährige verbringt einen Tag mit dem kleinen Mann, um ihre Mama-Qualitäten zu testen. Ist sie etwa schon bereit für ein eigenes Baby?

Auf ihrem YouTube-Channel BibisBeautyPalace nimmt die gebürtige Kölnerin ihre Follower auf die Abenteuerreise "Mama für einen Tag" mit. Sie wickelt, spielt und füttert den Kleinen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten taut das Söhnchen auf Zeit etwas auf und möchte gar nicht mehr runter von Bibis Arm.

Und was sagt die Probe-Mami zum Baby-Experiment? Kann sie sich ein Kind mit Freund Julian Claßen (23) in nächster Zeit vorstellen? Schließlich sind die beiden bereits seit fast acht Jahren ein Liebespaar. "Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht", resümiert sie den Tag. Doch zum jetzigen Zeitpunkt kann sich der Netz-Star noch keinen Nachwuchs vorstellen: "Ich fühle mich definitiv jetzt noch nicht bereit, Mutter zu werden. Es ist einfach so anstrengend!" Die Fans der süßen Blondine müssen sich also noch etwas gedulden, bis eine Mini-Bibi oder ein Mini-Julian in ihren YouTube-Clips zu sehen sein wird.

Instagram/ bibisbeautypalace YouTube-Star Bibi Heinicke

Instagram/ bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Sport Moments/Renker / ActionPress Bibi Heinicke bei der Glossycon in Berlin



