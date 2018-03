Nanu, übt Hollywoodstar Omar Sy (38) schon für seine Auswanderung nach Deutschland? Bei der Premiere seines neuen Films "Plötzlich Papa" gibt der gebürtige Franzose jetzt erste Deutschkenntnisse zum Besten und erzählt Promiflash, ob er sich vorstellen könnte, in der Bundesrepublik zu leben.

Passend zum Weihnachtsfest lässt sich Omar zu einem goldigen "Frohe Weihnachten" für seine deutschen Fans hinreißen. Das klingt natürlich noch nicht ganz perfekt, aber die Aussprache des geborenen Parisers kann sich echt sehen (pardon: hören) lassen. Kein Wunder, dass der Ziemlich beste Freunde-Star schon seinen Umzug nach Deutschland plant: "Ja, vielleicht ziehe ich nächste Woche hier her. Ich kann dafür nächste Woche nach Deutschland kommen", scherzt der Schauspieler im Interview mit Promiflash. Naja, vielleicht will der Wahlamerikaner ja doch lieber in seinem warmen LA wohnen bleiben.

Dennoch ist der Hollywoodstar ein riesiger Fan von Deutschland. Was ihm besonders an dem Land und der kunterbunten Hauptstadt Berlin gefällt, könnt ihr euch im Video am Anfang des Artikels ansehen.

JC/ Splash News Omar Sy bei der Premirere von "Monsieur Chocolat" in Berlin

Action Press / SIPA PRESS Omar Sy mit "Plötzlich Papa"-Filmkind Gloria Colston

Sean Gallup / Getty Images for Sony Pictures Dan Brown, Omar Sy, Felicity Jones, Tom Hanks und Ron Howard vor dem Brandenburger Tor, 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de