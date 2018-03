Omar Sy (38) wird "Plötzlich Papa". Ab heute geht es im Kino wieder rund, denn der französische Filmstar – bekannt aus Ziemlich beste Freunde – erobert wieder die deutschen Großleinwände. Dieses Mal bekommt er es mit einer ganz besonderen Herausforderung zu tun. Nach einem One Night Stand ist er plötzlich Vater einer süßen Tochter und das Chaos ist vorprogrammiert. Auch für Omar enthielt der Dreh so einige Tücken, denn das Schauspielen mit einem Baby ist nie leicht. Doch der Franzose hatte einen klaren Vorteil – er hat als fünffacher Vater jede Menge Übung darin, kleine Schreihälse bei Laune zu halten.

Im exklusiven Promiflash-Interview gab der 38-Jährige einige lustige Einblicke in die Produktion von "Plötzlich Papa!": "Es hilft natürlich. Wenn man zum Beispiel Windeln wechseln soll oder das Baby in einer Szene anfängt, zu weinen. Man kann dann improvisieren und versuchen, das Baby zu beruhigen. Wenn man kein Vater ist, bekommt man dann vielleicht eher eine Panikattacke." Von solchen Angstgefühlen war Omar Sy natürlich weit entfernt. Seine eigenen fünf Kinder haben ihn auf solch einen Dreh schließlich perfekt vorbereitet.

Außerdem: So süß das Film-Baby auch ist, es wächst in der Story heran und wird zu einem hübschen achtjährigen Mädchen, gespielt von der bezaubernden Gloria Colston. Zusammen mit ihr hatte Omar Sy nicht nur am Set, sondern auch auf der Berliner Premiere von "Plötzlich Papa!" jede Menge Spaß.

Im Clip könnt ihr hören, wie sich Omar Sy an der deutschen Sprache versucht:

WENN Omar Sy und Gloria Colston auf der Premiere von "Plötzlich Papa" in Berlin

Action Press / SIPA PRESS Omar Sy mit "Plötzlich Papa"-Filmkind Gloria Colston

WENN Omar Sy mit seiner Frau bei der "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"-Premiere in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de