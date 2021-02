Vergangenen Monat startete auf Netflix die Serie Lupin mit Schauspieler Omar Sy (43) – und begeistert seitdem ein Millionenpublikum! Die erste Staffel handelt von Assane Diop. Dieser will seinen Vater rächen, der zu Unrecht einem Verbrechen bezichtigt wurde. Inspiriert wird er dabei von der Romanfigur Arsène Lupin, einem Meisterdieb. Dieser hat in Frankreich denselben Status wie Sherlock Holmes (zuletzt dargestellt von Benedict Cumberbatch, 44) in England. Bereits in der Romanvorlage treffen die beiden Helden aufeinander. Nun macht der Serienschöpfer den Fans Hoffnungen: Könnte Sherlock womöglich schon bald in "Lupin" auftreten?

"Um ehrlich zu sein, gab es Diskussionen darüber. Es gibt einige Ideen dazu und ich würde es ziemlich spannend finden, diese weiter auszuarbeiten", äußert sich der Drehbuchautor George Kay gegenüber RadioTimes. Um welche Story-Ansätze es sich dabei genau handelt, verriet der Brite aber nicht. Die "Lupin"-Fangemeinde müsse sich dann aber mit den "Sherlock"-Fans messen. "Diese Art von Spaß zu haben wäre wirklich cool, und es gibt nichts, worüber wir nicht schon diskutiert hätten", deutet er schmunzelnd an.

Der Serienautor scheint einem Cross-Over also tatsächlich nicht abgeneigt. Doch wer würde bei einem Zusammentreffen und Duell der beiden Helden wohl am meisten überzeugen? In der Romanvorlage ist jedenfalls Arsène Lupin derjenige, der seinen Rivalen Sherlock Holmes immer wieder aufs Neue überlistet.

Netflix Omar Sy als Assane Diop in "Lupin"

Getty Images Benedict Cumberbatch in New York City im Oktober 2019

Emmanuel Guimier / Netflix Omar Sy in "Lupin"

