Da wird sich Papa John Legend (37) aber freuen! Der Schmusesänger tingelt mit seinem neuen Album "Darkness and Light" gerade durch Großbritannien. Während sich seine europäischen Fans also über zahlreiche Konzerte ihres Lieblingsstars freuen können, wird der Musiker zu Hause in New York City mächtig von Ehefrau Chrissy Teigen (31) und Töchterchen Luna Simone vermisst. Doch sein Nachwuchs sendet ihm nun zuckersüße Grüße.

"Wir vermissen dich, Papa! Wir können es kaum abwarten, dass du wieder nach Hause kommst", schreibt Chrissy Teigen auf ihrem Instagram-Kanal. In dem dazugehörigen Video sitzt ihre Tochter Luna Simone auf dem Boden und winkt ihrem berühmten Papa zu. Bei diesen drolligen Szenen gerät die Social-Media-Gemeinde ins Schwärmen. "Wenn ich dieses süße Gesicht sehe, möchte ich die Kleine die ganze Zeit knutschen" oder "Sie wird mit jedem Tag niedlicher" zeigen sich die User von der Achtmonatigen absolut entzückt.

Einige Follower äußern dann aber auch ihre Besorgnis: "Warum hat Luna denn so rote Wangen", fragt sich ein aufmerksamer Fan. Aber Mama Chrissy gibt sofort Entwarnung: Luna leidet gerade unter einem Hautausschlag. Der guten Laune tut das aber offenbar keinen Abbruch.

Schaut euch im Clip noch einmal an, wie Luna im neuen Musikvideo ihres Papas zum Star wird.

Instagram / chrissyteigen Luna Simone Stephens

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen, John Legend und Töchterchen Luna Simone machen Werbung für Legends neues Lied

Instagram / johnlegend John Legends und Chrissy Teigens Tochter Luna



