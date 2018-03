Wenn Kleinkinder beginnen, ihr Essen eigenhändig zu sich nehmen zu wollen, ist das meist ein großer Spaß. Außer natürlich für die Mütter, die die völlig vollgekleckerte Strampler des Nachwuchses waschen, Essensreste von entlegensten Körperteilen kratzen und Wände, Tisch und Stuhl putzen müssen. Da macht auch die kleine Tochter von Coco (37) und Ice-T (58) keine Ausnahme.

Eigentlich versucht die Mama ihren kleine Maus immer besonders prinzessinnenhaft in Szene zu setzen. Doch die engelsgleiche Fantasie hat mit der Realität wenig gemeinsam. Schon an Chanel Nicoles (1) erstem Geburtstag wollte die Kleine nicht so, wie Coco – und sprengte jedes Party-Foto mit ihrem gelangweilten Blick. Jetzt stellt sich dank eines Instagram-Videos heraus: Chanel ist ein echtes Schleckermaul und gleichzeitig auch noch ein ziemlicher Matz.

Das Lieblings-Mahl der Einjährigen: Makkaroni mit Käse. Die schmecken bekanntlich am besten, wenn man sie vorher richtig schön durchknetet. Und wenn man dann nicht weiß, wohin mit den klebrigen Fingern, bietet sich am besten Mamas teurer Luxus-Jogginganzug als Serviette an.

Baby Chanel ist eben doch ein ganz normales Kind – und isst auch wie ein ganz normales Kind. Irgendwie beruhigend.

Coco Coco, Chanel Nicole, und Ice-T

babychanelnicole Chanel Nicole Marrow, Tochter von Rapper Ice-T und Coco Austin

Instagram / Ice-T Chanel Nicole an ihrem ersten Geburtstag



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de