Tag für Tag gibt es neue Schlagzeilen rund um die Trennung von Sarah (24) und Pietro Lombardi (24). Womit in diesem Zusammenhang aber vermutlich keiner gerechnet hat: Ihr Liebes-Aus entwickelt Kult-Status. Der Grund hierfür sind in erster Linie die Aussagen des DSDS-Gewinners.

"Mein Ruf geht kaputt, net deiner!" und "Du bist eine Schl****, ich bin ein normaler Mensch" – über keine Bemerkung wird im Netz derzeit so viel gelacht wie diese. Viele werden von ihr sogar zu kreativen Dingen inspiriert. So gibt es inzwischen Kleidungsstücke, auf denen diese Zeilen prangen. Und auch musikalisch werden die Aussagen in diversen Remix-Songs auf YouTube verbraten.

Dann gibt es auch noch Memes, auf denen Dinge wie: "Meist gewähltes Abimotto: Abilessio – weil mein Schnitt kaputt geht, net deiner!" und "Lieber Weihnachtsmann, lande bitte nicht auf meinem Dach! Warum? Weil mein roof kaputt geht, net deiner!" zu lesen sind. Und selbstverständlich schweigt auch Rapper und Lombardi-Kenner Farid Bang (30) nicht zu der ganzen Sache. Regelmäßig bekundet er auf Facebook sein Interesse an Alessios Wohlergehen. Mehr dazu erfahrt ihr oben im Video.

Clemens Bilan / Getty Images Pietro Lombardi bei der "Ein Herz Für Kinder"-Gala 2016 in Berlin

fuenfgegenwilly Pullover mit Pietros Spruch

Facebook/ Farid Bang Farid Bang

Findet ihr die Netz-Aktionen lustig? 1258 Stimmen 855 Ja, ich kann darüber lachen! 403 Nein, das ist total kindisch!



