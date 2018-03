Zwei Frauen und zwei ähnliche Schicksale: Sarah Lombardi (24) und Cathy Lugner (27) haben eine Trennung hinter sich. Cathy sogar bereits ihre Scheidung. Doch wie gehen die Ladys mit der neuen Situation um? Behalten sie den Namen ihrer Ex-Partner oder entscheiden sie sich für ihren Geburtsnamen? Die Noch-Ehefrau von Pietro (24) hat bereits Stellung bezogen. Nun zieht die ehemalige Promi Big Brother-Bewohnerin nach und erzählt gegenüber Promiflash, ob sie sich nun wieder Cathy Schmitz nennen wird.

Sarah hat bereits kurz nach dem Liebes-Aus mit dem DSDS-Gewinner von 2011 klar gemacht: Ich heiße weiterhin Lombardi. Die frisch geschiedene Cathy hat jedoch andere Pläne, wie sie auf ihrer Geburstagsparty in Wien gegenüber Promiflash verriet: Sie möchte Richards (84) Name ablegen und wieder Schmitz heißen. "Also momentan heiße ich noch 'Lugner'. Das liegt daran, dass ich mich bei der Scheidung noch nicht wirklich festlegen musste. Es hieß nur: 'Ihr seid jetzt geschieden' und das war's dann. Hier in Österreich ist es kompliziert den Namen zu ändern. Dann müsste ich erst zu deutschen Botschaft rennen und das ist immer so umständlich."

Nichtsdestotrotz ist sich Cathy sicher: "Ich denke nicht, dass ich mein Leben lang 'Lugner' heißen werde, sondern, dass ich wieder zu meinem Mädchennamen tendieren möchte." Doch momentan hat sie ganz andere Dinge, die sie beschäftigen: "Ich habe ganz andere Probleme aktuell: Ich muss die Scheidung verarbeiten, ich muss schauen, wo es für mich jetzt hingeht und ich musste bei Richard ausziehen." Das dann solche Kleinigkeiten wie eine Namensänderung in den Hintergrund rücken, ist mehr als verständlich.

WENN.com Cathy und Richard Lugner beim Deutschen Filmball 2015

WENN Pietro und Sarah Lombardi bei der "Music meets Media"

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Cathy Lugner bei ihrer Geburtstagparty im Ristorante Angelo in Wien



