Daniela Katzenberger (30), ihr Ehemann Lucas Cordalis (49) und die gemeinsame Tochter Sophia (1) leben die perfekte Bilderbuch-Familie. Doch bei einem anderen Promi-Paar scheiterte die Beziehung erst kürzlich. Bei Sarah (24) und Pietro Lombardi (24), die ebenfalls jahrelang eine tolle Familie verkörperten, folgte vor knapp zwei Monaten das plötzliche Liebes-Aus. Grund für Daniela und Lucas ins Grübeln zu kommen, die eigene Liebe in Frage zu stellen? Keinesfalls, wie sie im Promiflash-Interview verrieten.

"Also ich kann nur für uns sprechen: Ich bin glücklich, dass wir so harmonisch sind, dass wir eine glückliche Familie sind und ich würde auch nie darauf verzichten wollen", schwärmte Lucas Cordalis bei der 1LIVE-Krone in Bochum. Was für ein tolles Liebes-Machtwort! Darauf verzichten müssen die drei wohl auch nicht, immer wieder betonen die Katze und ihr Kater, wie happy sie sind. Die zwei lernten sich vor knapp drei Jahren bei einer Fernsehaufzeichnung in Dubai kennen und lieben. Seither sind sie ein Herz und eine Seele – ihr gemeinsames Glück kürt ihre süße Tochter Sophia. Mit der Traumhochzeit im Juni dieses Jahres scheint alles perfekt. Inzwischen sind sogar weitere Kinder geplant. Von Trennung wollen die beiden gar nichts wissen.

In wenigen Tagen ist bereits Weihnachten. Grund genug für den Katzenberger-Cordalis-Clan, mal wieder richtig zu feiern. Sie zelebrieren das Fest der Liebe live im TV. Endlich dürfen die Fans mal wieder Teil der glücklichen Großfamilie sein. Daniela und Lucas werden da mit Sicherheit mit ihren Liebkosungen wieder für reichlich Herzklopfen bei den Zuschauern sorgen – und allen beweisen, wie glücklich sie sind.

Facebook / Lucas Cordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Sophia

Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber, RTL II Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Mathis Wienand / Freier Fotograf (Getty) Daniela Katzenberger mit Mann Lucas Cordalis und Tochter Sophia



