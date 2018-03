Mit diesem Liebes-Comeback würden sicher einige Schlagzeilen einhergehen! Seit einigen Tagen munkeln die Fans von Angelina Heger (24) und Rocco Stark (30) über eine mögliche Liebes-Reunion der TV-Stars. Denn beide posteten immer wieder ziemlich verdächtige Beiträge auf ihren Social-Media-Profilen, die einfach zu gut zusammenpassten. Auch dem Schauspieler ist natürlich nicht entgangen, dass derzeit heftig über sein Liebesleben spekuliert wird. Geht da nun wieder was mit seiner Exfreundin?

Seitdem sich Rocco und Angelina im Juni getrennt hatten, gingen die beiden in den letzten Monaten getrennte Wege. Trotzdem sind sich die Fans derzeit sicher, dass da eine Versöhnung in der Luft liegt. "Ich habe schon mitbekommen, dass diverse Facebook-Posts zusammengewürfelt wurden. Aber ich muss leider sagen: Es ist totaler Quatsch", klärt er in einem Promiflash-Interview auf. Er und Angelina wagen also keinen zweiten Beziehungsanlauf.

Trotzdem stieg in ihm ein wenig Panik auf, als er im Netz die Gerüchteküche brodeln sah. "Da dachte ich so: Oh no! Jetzt geht das wieder los", gibt er ganz offen zu. Mittlerweile hat auch Angelina ihren Followern erläutert, dass sie mit ihren Beiträgen auf keine bestimmte Person Bezug genommen hat. Die Promiflash-Leser dürften von dieser Tatsache mehr als erleichtert sein. In einer Umfrage meinten 71,5 Prozent der 3.610 Teilnehmer: "Roccolina nerven". Offenbar sind sich in diesem Punkt alle Beteiligten einig.

Wie sich Angelina in den letzten Wochen verändert hat, seht ihr im Clip.

AEDT/WENN.com Rocco Stark bei der "Winnetou"-Premiere

Facebook/Rocco Stark Rocco Stark und Angelina Heger

Facebook / Angelina Heger Angelina Heger, TV-Star



