Ob Leonardo DiCaprio (42) von diesem Fan-Look begeistert sein wird? "Scream Queens"-Star Keke Palmer (23) scheint den Oscar-Preisträger jedenfalls zu ihrem größten Idol erklärt zu haben. Anders lässt sich Kekes skurriles und – als Hommage an Leo gedachtes? – Outfit nicht erklären.

Leder-Chaps, Lederhöschen und Weste – ein eh schon sehr gewagter Look. Doch das eigentliche Highlight fällt sogar erst bei genauem Hinsehen auf: Kekes Hosenbeine waren übersät mit Leonardo-DiCaprio-Aufklebern! Und damit nicht genug. Auf der Weste der Sängerin und Schauspielerin prangte der Aufdruck "Capulet" – eindeutig eine Anspielung auf Leos "Romeo und Julia" aus dem Jahr 1996!

Keke Palmer, die seit 2015 als Zayday Williams neben Stars wie Emma Roberts (25), Lea Michele (30) oder Abigail Breslin (20) in der Horrorserie "Scream Queens" zu sehen ist, hatte tatsächlich schon das Glück, ihren Schwarm hautnah zu erleben. Im Januar erzählte sie Ellen DeGeneres (58) in der Ellen DeGeneres Show von diesem Erlebnis auf P. Diddys (47) Geburtstagsfeier: "Ich habe Leonardo DiCaprio und Kanye West in einer Ecke tanzen sehen. Ich wusste noch nicht einmal, dass Leonardo tanzen kann!" Diese Begegnung scheint mächtig Eindruck hinterlassen zu haben – darauf lässt zumindest Kekes Fan-Outfit schließen.

Felipe Ramales / Splash News Keke Palmer, Sängerin und "Scream Queens"-Darstellerin

EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Leonardo DiCaprio als Romeo 1996 in "Romeo und Julia"

Felipe Ramales / Splash News Keke Palmer in New York

Was haltet ihr von Keke Palmers Leo-Fan-Look? 73 Stimmen 32 Eine total coole Idee 41 Einfach nur schrecklich albern



