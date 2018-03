Cathy Lugner (27) hat es seit ihrer Scheidung von Baulöwe Richard Lugner (84) nicht einfach in Wien. Sie muss sich zum Beispiel von wildfremden Menschen aufs Übelste beleidigen und beschimpfen lassen. Auch ihr Bekannten-und Freundeskreis wendet sich teilweise von ihr ab. Hinzu kommt ein krasser Spruch von Ex-Mann Richard über die Ehe. Das ging einem guten Freund aus ihrer Zeit im Promi Big Brother-Haus zu weit – er geht jetzt verbal auf Richard los!

"Wenn Richard Lugner sagt, er wollte sie nie heiraten. What the Fuck, hat er das nötig? Also was soll der Scheiß. Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Finde ich übel hoch 15", diese Wutrede ließ Cathys guter Freund und ehemaliger PBB-Kollege Robin Bade im Gespräch mit Promiflash auf Cathys Geburtstagsparty in einem Wiener Restaurant ab. Er zeigt sich von "Mörtel" Lugner sehr enttäuscht: "Eigentlich schade, dass er sich dafür nicht entschuldigt, weil das kann er so nicht gemeint haben."

Für Cathy hat der aktuelle Albtraum in Wien bald ein Ende. Sie hat nun bekanntgegeben, dass sie Österreich bald schon den Rücken kehren wird.

