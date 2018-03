Es war ein spektakuläres und aufregendes Jahr für Daniela Katzenberger (30)! Die Kultblondine hat tolle, neue Erfahrungen gemacht. Ein ganz bestimmtes Ereignis Mitte des Jahres hat ihr komplettes Leben verändert. Die Plaudertasche und ihr Liebster Lucas Cordalis (49) wurden Mann und Frau – aber damit nicht genug.

Doch alles auf Anfang: Nach der Geburt ihrer kleinen süßen Tochter Sophia (1) im August 2015 nahm Daniela Anfang dieses Jahres knapp 30 Kilogramm ab. Ein Mega-Erfolg! Ihr Ziel war es immer, bis zu ihrer Traumhochzeit ihr Wunschgewicht zurückzuerlangen – und genau das ist ihr auch gelungen. Am 4. Juni fand dann die Live-TV-Trauung von Daniela und Lucas statt. Zahlreiche Zuschauer konnten an ihrem romantischsten Highlight des Jahres teilhaben.

In ihrem weißen Traumdress mit Swarovski-Steinen besetzt und über zehn Kilo Tüll schritt die Katze vor den Altar – ihre kleine Tochter brachte dem Paar, gemeinsam mit ihrer Oma Iris Klein (49), die Ringe zum Altar. Wenige Wochen nach der Hochzeit machte die Kleine ihre Eltern besonders stolz, denn die Einjährige lernte laufen. Ihre ersten Schritte hielt Daniela in ihren sozialen Netzwerken fest.

Im Oktober fand dann Danis Birthday-Sause statt – die Frischvermählte wurde 30 Jahre alt. Ihr Geburtstag wurde natürlich – ganz nach ihrem Geschmack – gefeiert. Rosafarbene Geschenke gehörten selbstverständlich dazu. Was kann dieses aufregende Jahr noch toppen? Seht euch im obigen Clip an, was Daniela und ihre Liebsten noch alles erlebt haben – und was in diesem Jahr noch bei ihnen ansteht.

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenbergers Rücken

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger

Facebook / Daniela Katzenberger Sophia Cordalis

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger an ihrem 30. Geburtstag



