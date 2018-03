Das sieht nach einer aufregenden Weihnachtszeit aus! Micaela Schäfer (33) erwartet während der diesjährigen Feiertage Großes: Denn angeblich möchte Freund Felix dem Erotikmodel in naher Zukunft einen Heiratsantrag machen. Da kostet die Nacktschnecke ihre verbliebene Zeit als Junggesellin noch einmal ordentlich aus – schnell also ins sexy Outfit geschmissen und ab auf den Weihnachtsmarkt!

Ob im Kettenkarussell oder auf dem Riesenrad: Micaela Schäfer genießt ihren Besuch auf dem Berliner Weihnachtsmarkt in vollen Zügen. Und auch die übrigen Touristen dürften sich an diesem Promi-Gast erfreuen. Denn Mica bot mit ihrem knappen Outfit und ihren prallen Rundungen nicht nur einen gewohnt heißen Anblick, sie tat den Besuchern am Crêpes-Stand auch mit süßen Leckereien etwas Gutes.

Natürlich zog die baldige Braut nicht allein um die Glühweinstände: Damit der Abend noch etwas feuriger wurde, brachte Micaela einfach ihre Freundinnen Yvonne Woelke (35) und RoxxyX mit. Und zu dritt hatten sie den Bildern zufolge einen durchweg gelungenen Mädelabend. Wie findet ihr so viel Freizügigkeit auf dem Weihnachtsmarkt? Stimmt in unserem Voting darüber ab!

Im Clip seht ihr noch einmal, was Micaela über den geplanten Kniefall ihres Freundes Felix verrät.

micaela-s.de RoxxyX, Micaela Schäfer und Yvonne Woelke auf dem Weihnachtsmarkt

micaela-s.de Yvonne Woelke, Micaela Schäfer und RoxxyX auf dem Berliner Weihnachtsmarkt

ActionPress / Ukas,Michael Micaela Schäfer bei der Gala-Eröffnung der neuen EGO-Filiale in Berlin

Halbnackt auf dem Weihnachtsmarkt: Überschreitet Micaela Schäfer damit eine Grenze? 44 Stimmen 29 Ja, das ist wirklich total unangebracht. 15 Nein, das gehört einfach zu ihr.



