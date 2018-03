Ab dem 22. Dezember können sich Fans von Dwayne "The Rock" Johnson (44) auf einen besonderen Leckerbissen freuen! In der Originalversion des neuen Disney-Animationsfilms "Vaiana" spricht der Schauspieler nicht nur den Halbgott Maui, sondern stellt auch sein Gesangstalent unter Beweis. Eine Kostprobe gab es jetzt schon, Anlass ist der denkbar niedlichste: Seine Tochter Jasmine feierte ihren ersten Geburtstag!

Wie die Zeit vergeht! Simone, Dwaynes Tochter aus der Ehe mit Dany Garcia (48), ist inzwischen schon 15 Jahre alt. Und auch ihre Halbschwester Jasmine feierte kürzlich ihren ersten Geburtstag. Das nahm der ehemalige Wrestler zum Anlass, dem kleinen Wonneproppen ein Geburtstagsständchen darzubringen, dass er auch seinen Fans nicht vorenthalten wollte. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte er ein Video, auf dem der Schauspieler Jasmine im Arm hält und "Happy Birthday" singt. Die Kleine klatscht ganz begeistert im Takt, verliert aber sichtlich das Interesse, als Dwayne sie fragt: "Wer ist der beste Papa der Welt?" Der nimmt Jasmines Reaktion mit Humor. Wer könnte diesen Kulleraugen schon irgendetwas übel nehmen?

Neben das Video schrieb er dann auch ganz selbstironisch: "Man muss ihnen im jungen Alter beibringen, in dem Moment zu klatschen, wenn Papa singt. Schlaues Mädchen! Wir arbeiten ganz offensichtlich noch daran, meine egoistischen Fragen zu beantworten." Der Baywatch-Darsteller schloss mit einem herzerwärmenden Geburtstagsgruß. "Herzlichen ersten Geburtstag, kleines Mädchen. Ich werde mein ganzes Leben lang für dich da sein", versprach er. The Rock ist demnächst nicht nur in einem Animationsfilm zu hören, schon bald ist auch mal wieder ordentlich Action angesagt. Guckt euch unten den "Baywatch"-Trailer an. Auf welchen der beiden Filme freut ihr euch am meisten? "Vaiana" oder das Remake der Rettungsschwimmer von Malibu? Stimmt ab!

ActionPress/ Marcus Owen/ Startraks Photo Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Simone

Instagram / therock Dwayne Johnsons Töchterchen Jasmine

Facebook / Dwayne The Rock Johnson Dwayne "The Rock" Johnsons Tochter Jasmine

"Vaiana" oder "Baywatch" – auf welchen Film freut ihr euch mehr? 56 Stimmen 21 "Vaiana" – ich liebe Animationsfilme! 35 "Baywatch" natürlich! Nicht nur The Rock, sondern auch Zac Efron ohne Shirt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de