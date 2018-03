Wie feiert man Weihnachten, wenn man 8 Millionen Instagram-Abonnenten hat? Das können einem nicht viele Menschen sagen. Zwei davon sind die Zwillinge Lisa und Lena (14). Die erfolgreichen Schwestern haben im Interview mit Promiflash nicht nur verraten, wie sie das Fest zelebrieren, sondern bereiten ihre Fans auch auf ein neues Musical.ly-Video vor!

Auch Lisa und Lena freuen sich schon total auf das Weihnachtsfest. Bei der "Glow Christmas Edition" erzählten sie Promiflash, wie sie das Fest verbringen: "Wir feiern immer mit unserer Familie und wir schenken uns immer was." Die Twins denken aber auch an ihre zahlreichen Fans. Für die haben sich Lisa und Lena nämlich neue Musical.ly-Clips zu ihren Lieblingsweihnachtsliedern überlegt: "’Jingle Bells’ auf jeden Fall und ‘All I Want For Christmas Is You’." Zu letzterem haben sie mittlerweile schon ein Video auf ihrem Account. Damit fehlt ja nur noch die Choreografie zu "Jingle Bells".

Nächstes Jahr dürfen sich die Anhänger der zwei dann vielleicht schon über selbst gesungene Weihnachtslieder der Nachwuchs-Stars freuen. Im Video am Ende des Artikels erfahrt ihr alles über die großen Pläne von Lisa und Lena.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena mit ihrem "8 Mio. Follower"-Kuchen

ActionPress/ Voß, Cindy Lisa und Lena auf der X-Mas Glow in Berlin

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Social-Media-Stars



