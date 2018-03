Da hat es wohl jemanden ordentlich erwischt! Die Fans von Cristiano Ronaldo (31) munkeln schon seit einigen Wochen darüber, dass sich der Fußballer wieder frisch verliebt hat. Er wurde nämlich immer häufiger mit der Spanierin Georgina Rodriguez (21) gesichtet. Während ihre bisherigen Dates eher unschuldig daherkamen, stellt der Profi-Kicker seine Zuneigung für die Tänzerin nun ungeniert zur Schau.

Zwischen Cristiano Ronaldo und seiner neuen Freundin Georgina Rodriguez scheinen die Funken heftig zu sprühen. Bei einem Dinner-Date in einem Restaurant in Madrid tauschten die Turteltauben nicht nur innige Blicke aus, sondern schenkten sich auch immer wieder süße Küsse. Damit outen sich die beiden nun endgültig als Paar. Bisher versuchten die frisch Verliebten ihre Beziehung eher abseits der Paparazzi zu genießen und hielten sich mit öffentlichen Liebesbekundungen zurück.

Doch wer will es Cristiano verübeln, dass er bei so einer hübschen Frau an seiner Seite schwach wird. Georgina passt jedenfalls optisch mit ihrer braunen Mähne, der weiblichen Figur und den vollen Lippen ganz hervorragend in das Beuteschema des Sportstars. Gefallen euch die beiden zusammen? Stimmt in unserem Voting ab!

Splash News Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez

Splash News Cristiano Ronaldo mit Georgina Rodriguez in Madrid

© www.splashnews.com Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo in einem Stadion in Madrid

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez: Wie gefallen euch die beiden? 375 Stimmen 202 Super, sie geben optisch ein tolles Paar ab. 173 Geht so, er hatte schon hübschere Frauen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de