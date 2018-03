Autsch, das sieht schmerzhaft aus! Daniela Katzenberger (30) und ihr Liebster Lucas Cordalis (49) feiern in diesem Jahr ihr Weihnachtsfest live im Fernsehen. Da muss nicht nur das Essen, die Dekoration und die musikalische Untermalung, sondern auch die eigene Optik perfekt sein. Insbesondere, wenn es sich dabei um Deutschlands Lieblingstussi handelt. Doch die Katze hat es mit dem Aufhübschen allerdings etwas übertrieben.

In Zell am See in Österreich feiert die Kultblondie mit ihrer Familie das Fest der Liebe. Doch nicht still und heimlich, sondern pink, laut und öffentlich. Die Katze und ihr Kater nehmen die Zuschauer an Heiligabend mit. Auch für dieses TV-Event muss Daniela natürlich perfekt gestylt sein. Doch dabei ist ihr ein kleines Malheur passiert: "Ich wollte zu Weihnachten superfrisch und toll aussehen. Jetzt war ich gestern im Solarium mit meiner Schwester. Guckt euch mal ganz kurz meinen Bauch an – knallrot", berichtet die 30-Jährige in einem kurzen Facebook-Clip.

Sie hat sie sich ihre Haut mächtig verbrannt. Doch die Katze wäre nicht die Katze, wenn sie diesen Fauxpas nicht mit Humor nehmen würde. Allerdings appelliert sie auch an ihre Fans: "Ich bin kein gutes Vorbild! Bitte macht das nie!"

Die Weihnachtsshow mit Daniela, Lucas und dem gesamten Katzenberger-Cordalis-Clan können sich die Zuschauer am 24. Dezember ab 20:15 Uhr auf RTL II anschauen.

Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Patrick Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger in Köln

Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Finnland



