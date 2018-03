Nur noch ein paar Stunden warten! Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) feiern ihren Heiligabend live im TV und lassen es so richtig krachen. Christmette, Festtagsschmaus, eine Familienfeier in einem echten Schloss in Österreich – dieses Fest wird sicher unvergessen bleiben für das Traumpaar. Und Töchterchen Sophia (1), denn deren strahlende Augen sind das Wichtigste für die Katze und ihren Kater!

Sophia ist zwar erst ein Jahr alt, aber weiß ganz genau, was zu einem richtigen Weihnachtsfest dazugehört! "Unsere kleine Tochter liebt Lichter. Alles, was funkelt, glitzert. Da ist sie total hingezogen", erzählt Lucas während der Vorbereitungen zur großen Xmas-Sause. "Und Hunde", ergänzt Dani. Deutet sie damit etwa an, was Sophia unter dem Weihnachtsbaum erwartet? Denn das wird noch streng geheim gehalten!

"Einfach was für Mädchen. Was groß ist, was schön ist. Und ich hätte mir so was gewünscht. Heute noch", berichtet die Katze. Da scheinen keine Kosten und Mühen gescheut worden zu sein. Das zeigt schon die Location. In Österreich, in Zell am See, erwarten die Familien Cordalis und Katzenberger ein rauschendes Fest in Schloss Prielau und der dazugehörigen Kapelle. Wie Lucas und Daniela selbst als Kinder Weihnachten verbracht haben, berichten sie im Video unten. Was glaubt ihr? Wird Sophia sich für immer an dieses besondere Fest der Liebe erinnern? Stimmt ab!

Facebook / Daniela Katzenberger Sophia Cordalis mit Papa Lucas

Facebook / katzenberger.daniela Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zusammen mit Sophia im Flieger aus Finnland nach Deutschland

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis und Sophia in Finnland

