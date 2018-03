Nach ihrer Traum-Hochzeit feiern Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) jetzt auch Weihnachten live im TV. Bei vielen Fans löste diese Entscheidung große Empörung aus. Die Katze und ihr Kater können die Wut allerdings so ganz und gar nicht verstehen und haben eine deutliche Message an alle Kritiker.

Promiflash traf Dani und Lucas wenige Tage vor der Live-Sendung in Zell am See in Österreich, wo das Fest der Liebe gefeiert wird. Die Vorfreude auf das erste Weihnachten mit Töchterchen Sophia (1) ist riesengroß – trotz Fan-Wut. "Ich weiß, dass sich viele darüber aufregen und sagen: ‘Oh Gott, wie kann man Weihnachten live im Fernsehen verbringen.' Für uns ist es allerdings das Normalste der Welt vor der Kamera zu sein", erzählt die Kult-Blondine im Gespräch. Und kein Wunder: Seit fast zehn Jahren steht Daniela in der Öffentlichkeit. Auch, wenn acht Kamerateams sie am Heiligabend begleiten werden, würde dies rein gar nichts an ihrer Authentizität ändern, betont die 30-Jährige. "Wir essen, wie wir essen und wir packen Geschenke aus, wie wir eben Geschenke auspacken würden, auch wenn wir jetzt daheim wären – ohne Kameras."

Und auch Lucas findet deutliche Worte: "Ich finde, dass es gerade in Zeiten wie jetzt wichtig ist, sich so auf traditionelle Werte zu besinnen. Werte wie Familie, Liebe und Besinnlichkeit und genau das werden wir auch machen. Es wird so authentisch sein, wie es nur sein kann, dadurch, dass wir Leute teilhaben lassen und sie dazu einladen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wir wollen ein Licht nach außen senden." Und mal ehrlich: Genau darum geht es doch auch beim Fest der Liebe. "Daniela und Lucas - Das Weihnachtsfest" live am 24.12. um 20:15 Uhr bei RTL II.

