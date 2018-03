Otis Alexander Sudeikis (2) ist ein kleiner Wildfang! Schauspieler-Paar Olivia Wilde (32) und Jason Sudeikis (41) haben mit ihren beiden Kids wohl alle Hände voll zu tun. Die kleine Daisy kam erst im Oktober zur Welt und fordert natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Doch auch Söhnchen Otis sorgt für ordentlich Chaos – wie er jetzt unter Beweis stellte.

Bei einem Basketball-Spiel in New York saßen auch Olivia und Jason mit Freunden und ihrem Sohn auf der Tribüne. Doch statt in aller Ruhe den Zwei-Meter-Männern auf dem Feld zuzusehen, sind alle nur mit Klein-Otis beschäftigt. Der hat nämlich so gar kein Interesse an dem Match. Er flitzt lieber durch die Gegend, zappelt auf Mamas Schoß und quengelt rum. Irgendwann gibt sich der 2-Jährige dann aber geschlagen und schaut sich doch noch brav das Spektakel an.

Töchterchen Daisy hat das Paar offenbar zu Hause gelassen. Die Kleine ist allerdings auch erst wenige Monate alt und da wäre so ein volles Stadion bestimmt auch ein bisschen zu laut.

Wie super Olivia kurz nach der Geburt schon wieder aussieht, seht ihr im Video.

BDINFLU / Splash News Jason Sudeikis, Sohn Otis und Olivia Wilde beim Basketball-Spiel in New York

