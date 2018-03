Mit ihren 20 Jahren zählt Pamela Reif zu den deutschen Influencern. Vor wenigen Tagen wurde das Sport-Model aufgrund seiner Social-Media-Berühmtheit sogar mit dem "Fitness Influencer Award" ausgezeichnet. Und obwohl sich Pamela (20) zu einem Star der Online-Welt entwickelt hat, hebt sie nicht ab.

Reisen durch die ganze Welt, eine eigene Schuh-Kollektion, teure Mode-Marken – das alles gehört für die Schönheit mittlerweile zum Alltag. Dennoch weiß Pamela ihre Möglichkeiten noch immer zu schätzen, wie sie Promiflash im Interview bei den "Place To B Influencer Awards" in Berlin erklärte: "Also selbstverständlich ist das für mich nicht. Natürlich, irgendwann wird es so zum normalen Leben, aber man liegt dann trotzdem abends immer im Bett und denkt so: 'Wow, was ich jetzt hier durchleben darf, ist schon kein Normalfall.'"

Pamela ist aufgrund ihrer enormen Reichweite überall gefragt, gerät dank ihres Jobs, der früher einmal ihr Hobby war, in hochkarätige Kreise und auf begehrte High-Society-Events. Den Bezug zu ihrem früheren Leben und ihrer Familie verliert sie dennoch nicht. "Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter ungefähr zwei Stunden dann abends irgendwie in der Küche, wenn ich mir etwas zu essen mache. Ich verliere da nie die Connection, Gott sei Dank", betonte sie weiter.

