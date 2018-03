Was für eine frohe Botschaft! Sängerin Pink (37) und Ehemann Carey Hart (41) sind wieder Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn kam am zweiten Weihnachtsfeiertag auf die Welt. Und auch den Namen haben die stolzen Eltern schon bekannt gegeben: Jameson Moon Hart.

Nun hat Töchterchen Willow Sage ein kleines Brüderchen. Nicht nur sieht der süße Spross seiner Schwester sehr ähnlich, auch namentlich muss er sich nicht verstecken. Jameson Moon, ein kleiner Mond also. Passt doch ganz prima zur "weisen Weide" – dem Namen seiner großen Schwester. So kann das Duo auf jeden Fall eine große Rockstar-Karriere anstreben, vielleicht ja sogar als süßes Gespann.

In Namensfragen sind die Promis ja gern kreativ. Auch die traumhafte Tochter von Blac Chyna (28) und Robert Kardashian (29), die erst vor Kurzem geboren wurde, hört auf Dream. So befindet sich Jameson Moon doch in bester Gesellschaft. Wie gefällt euch der Name von Pinks niedlichem Nachwuchs? Stimmt in der Umfrage dazu ab.

Instagram / pink Carey Hart mit Söhnchen Jameson

Sara De Boer/ Startraks Photo Carey Hart, Pink und Tochter Willow bei der Premiere von "Alice im Wunderland 2" in Hollywood 2016

Instagram / pink Sängerin Pink mit ihrer Tochter Willow Sage Hart

Pinks Söhnchen ist da: Wie gefällt euch der Name Jameson Moon? 1091 Stimmen 952 Sehr süß, ganz die Mama 139 Nicht so gut



