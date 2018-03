Bisher wusste man von Senna Gammour (37) nur, dass sie eine tolle Stimme hat und es so durchs strenge Popstars-Casting und in die Girlgroup Monrose schaffte. Dass sie allerdings auch einen richtig guten Catwalk drauf hat, bewies Senna nun mit einem sexy Clip.

Auf Instagram postete Senna jetzt ein heißes Video, in dem sie ihre Laufstegqualitäten unter Beweis stellt. Das Filmchen entstand offenbar auf einer Silvesterparty – und es zeigt, dass die ehemalige Monrose-Sängerin durchaus als Model arbeiten könnte – oder eben als Laufstegtrainerin für Germany's next Topmodel. Nicht nur den eleganten Gang hat sie drauf, auch ihre Figur kann sich sehen lassen! In ihrem weißen, körperbetonten Tubedress sieht Senna wirklich sexy aus.

Auf ihren sozialen Netzwerken zeigt Senna zwar oft, wie gern sie Pizza und Co. vernascht, aber bei dieser tollen Figur scheint das kein bisschen zu schaden. Und vielleicht wäre die 37-Jährige ja wirklich eine geeignete Kandidatin für den Posten des Catwalktrainers bei GNTM. Was meint ihr? Würde sie euch in dieser Rolle gefallen? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab.

Instagram/Senna Senna Gammour

WENN Senna Gammour

WENN Monrose bei der "Comet"-Preisverleihung 2008 in Oberhausen

Würde euch Senna als Catwalktrainerin bei GNTM gefallen? 405 Stimmen 173 Ja, das wäre echt cool 232 Nein, das würde nicht passen



