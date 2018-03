Shirin Davids (21) Debüt als DSDS-Jurorin ist von vielen Zuschauern eher kritisch aufgenommen worden, besonders in den sozialen Medien bekam der Make-up-begeisterte YouTube-Star sein Fett weg. Außer Schminken und Stylen könne sie nichts, so der Tenor. "Was hat die überhaupt mit Musik zu tun?" fragten sich einige außerdem auf Twitter. Ein ehemaliger DSDS-Juror ergreift jetzt Partei für die 21-Jährige: Kay One (32)!

Shirin David sorgte in der ersten Episode der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" vor allem mit ihren vielseitigen Looks für Aufsehen, von der großen Klappe der erfolgreichen Vloggerin bekamen die Fans der Castingshow hingegen eher wenig zu hören. Schade für Shirin, denn so hagelte es im Netz eher Kritik als lobende Worte. Ex-BTN-Star Jan Leyk (32) nutzt seitdem seine Facebook-Seite, um sich über die, wie er sagt, "Schminke mit ein bisschen Gesicht" lustig zu machen. Sein neuester Streich ist ein weiteres Posting: Er habe sich mit Shirin David versöhnt, sie sei nun seine BFF – auf dem dazugehörigen Foto ist der Abdruck eines stark geschminkten Gesichts auf seinem weißen Shirt zu sehen. Rapper Kay One betrachtet das Ganze hingegen ein bisschen anders, er saß im Jahr 2014 selbst hinter dem Jury-Pult an der Seite von Dieter Bohlen (62) und verteidigt Shirins Auftritt gegenüber Bravo.

"Ich hab's gestern gesehen und finde die Jury eigentlich cool. Speziell Shirin sollte man noch eine Chance geben. Sie hat eine unfassbare Reichweite und spricht viele Jugendliche an. Ich finde auch, dass sie ihre Sache gestern gut gemacht und sich gut geschlagen hat!" DSDS habe sich mit der Auswahl durchaus einen Gefallen getan, findet der 32-Jährige.

Wie DSDS-Shirin bei den Promiflash-Lesern angekommen ist, seht ihr im Video.

RTL / Stefan Gregorowius Shirin David, YouTube-Star

Facebook/Jan Leyk Jan Leyk, Ex-BTN-Star

Patrick Hoffmann/WENN.com Rapper Kay One



