Gemischte Gefühle bei den Fans von DSDS! Nach dem gestrigen Staffelauftakt entbrannte im Netz eine hitzige Diskussion. Das Thema? Shirin Davids (21) Fähigkeit als neue DSDS-Jurorin. Die YouTuberin sorgt bei den Zuschauern der Castingshow für unterschiedliche Reaktionen.

Auch die Promiflash-Leser sind gespaltener Meinung. Von 8493 Teilnehmern unserer Umfrage sind knapp 42,7 Prozent (3629 Stimmen) überzeugt, dass Shirin einen tollen Job gemacht hat. Doch die Mehrheit der Leser ist von den Qualitäten der Vloggerin nach der ersten Folge der Fernsehshow nicht begeistert. Bei 57,3 Prozent (4864 Stimmen) der Promiflash-Fans kommt Shirin bisher einfach nicht an.

Besonders der ständige Frisurenwechsel, möglich gemacht durch Perücken, sorgt nach der Ausstrahlung am Mittwochabend für Gesprächsstoff. "Ist das jetzt ein neues Schönheitsideal?" oder "Ja, sie schminkt sich sehr stark und ja, sie hat Perücken getragen, ABER sie hat Ahnung von Musik und sie ist sehr sympathisch", kommentieren Fans via Facebook. Vielleicht kann Shirin in der zweiten Folge DSDS ja auch die letzten Ungläubigen davon überzeugen.

RTL / Stefan Gregorowius H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen am DSDS-Jurypult

RTL / Stefan Gregorowius Shirin David, Beauty-Vloggerin

RTL / Stefan Gregorowius Shirin David, YouTube-Star



