Harte Zeiten für Aline Bachmann! Die ehemalige DSDS-Kandidatin muss wegen ihrem Übergewicht einige fiese Kommentare einstecken. Das geht natürlich auch der selbstbewussten Sängerin an die Nieren.

Im Interview mit Promiflash erzählt die 23-Jährige, wie sehr sie Beleidigungen im Alltag verletzen: "Es sind einfach solche Momente, die dann auf einmal extrem wehtun. In letzter Zeit, seit das wirklich so überhandgenommen hat mit dem Gewicht, geht es schon ganz schön an die Substanz." Doch die selbst ernannte "Rampensau" lässt sich auch von krassen Anfeindungen nicht aus der Bahn werfen.

Erst vor Kurzem startete die Blondine eine Diät – auch, um ihren schwachen Kreislauf wieder zu stärken. Ihr Übergewicht macht ihrem Herz nämlich ziemlich zu schaffen, wie sie verrät: "Ich hab' einfach einen viel zu schnellen Puls, weil mein Herz es nicht schafft, den ganzen Körper mit Blut zu versorgen." Doch ihr Arzt macht ihr Hoffnung: Bei einer erfolgreichen Gewichtsabnahme werde es Alina wohl bald besser gehen. Mehr dazu im Clip.

Instagram/aline_bachmann Aline Bachmann

Instagram / aline_bachmann Aline Bachmann, Sängerin

Instagram / aline_bachmann Aline Bachmann, DSDS-Teilnehmerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de