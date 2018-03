Mit Beauty-Clips startete Bibi Heinicke (23) im November 2012 ihre Karriere auf YouTube. Mittlerweile drehen sich ihre Videos um ganz andere Themen, doch ab und an teilt sie mit ihren Followern doch noch einmal ihr Make-up-Wissen. So auch in ihrem neuesten Beitrag, bei dem sie einen verrückten Schmink-Trick mit Push-up-Einlagen für den BH ausprobiert hat.

Wozu die Silikon-Helfer doch nicht alles gut sind! Wie Bibi in ihrer Aufnahme zeigt, verschönern sie nicht nur das Dekolleté, sondern auch das Gesicht. "Das, finde ich, ist eine richtig geile Idee, weil das Teil ist auf keinen Fall unhygienisch", erklärte die 23-Jährige, bevor sie ihren Concealer mit dem durchsichtigen Push-up auf ihrem Arm verrieb. "Zu meinem Erstaunen geht das sauschnell und super gut", stellte Bibi nach nur kurzer Zeit fest. Ob sie zukünftig auf Pinsel und Schwämmchen verzichten wird?

Das versuchte die Freundin von Julian Claßen (23) zumindest schon einmal im vergangenen Jahr. Da bastelte sich die Blondine gefärbten Schmink-Schleim, mit dem sie ihr Gesicht konturierte und ihre Lippen einfärbte. Wie das am Ende aussah und das Ergebnis ihres Push-up-Hacks könnt ihr euch im Video ansehen.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTube-Star

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Heinicke bei einem Beauty-Experiment auf YouTube



