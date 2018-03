Die Fans von Grace Capristo (26) haben aktuell nur eine große Frage: Wann kommt endlich das zweite Soloalbum der 26-Jährigen? Mit "One Woman Army" hat die hübsche Musikerin vor einigen Wochen bereits die erste Single nach einer längeren Pause veröffentlicht. Doch von der zugehörigen Langspielplatte fehlt noch jede Spur. Eins ist auf jeden Fall sicher, Grace entwickelt sich stetig weiter und so auch ihre Musik. Hier ist ein Überblick über ihre bisherige Evolution.

Mandy nimmt 2006 am Popstars-Casting "Neue Engel braucht das Land" teil und schafft es zusammen mit Bahar Kizil (28) und Senna Gammour (37) in die dort geformte Girlgroup Monrose. Es folgen fünf erfolgreiche Jahre mit diversen Singles und vier Studioalben. 2010 verkünden die drei Mädels plötzlich ihre Auflösung, sie gehen getrennte Wege und starten Solokarrieren. Am 27. April 2012 veröffentlicht Mandy ihre erste Soloplatte "Grace". Darauf ihre erste Hit-Single "The Way I Like It", die auch auf dem "Türkisch für Anfänger"-Soundtrack erscheint. Am 31. August folgt die zweite Single "Closer", eine energiegeladene Ballade, die sogar im Vereinten Königreich auf den Markt kommt. Von Januar bis Mai 2015 nimmt Mandy am DSDS-Jurypult neben Dieter Bohlen (62), Heino (78) und DJ Antoine (41) Platz. Es folgt eine kreative Pause.

Am 21. März 2016 meldet sich die Beauty mit einem komplett neuen Image und Webauftritt zurück und präsentiert als Grace Capristo die erste Single seit Jahren "One Woman Army". Es folgt eine Kollaboration mit dem italienischen Superstar Marco Mengoni (28). Seitdem warten die Anhänger von Grace gespannt auf das zweite Soloalbum.

Vor Kurzem war schon der 10 Monrose-Geburtstag seit Gründung der Band. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video.

Voß, Cindy Grace Capristo bei der Verleihung der "InTouch"-Awards in Düsseldorf 2016

RTL /Stefan Gregorowius Mandy Capristo bei DSDS

Ale Fontaniello Grace Capristo beim Videodreh zu "Ricorderai l’Amore"



