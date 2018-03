Ist da der Stunk schon vorprogrammiert? Im diesjährigen Dschungelcamp gibt es eine absolute Sensation: Erstmals in elf Staffeln zieht ein ehemaliges Promi-Pärchen in den australischen Busch. Denn vor acht Jahren führten Gina-Lisa Lohfink (30) und Marc Terenzi (38) eine feurige Beziehung, die zwar nur sechs Monate hielt, aber für reichlich Schlagzeilen sorgte. Wird es dieses Jahr am Lagerfeuer also nicht nur tränenreiche Geständnisse und temperamentvolle Streitigkeiten, sondern auch Stress mit dem Ex geben?

Nachdem sich die Wege von Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi trennten, waren sich die beiden über den Grund für ihr Liebes-Aus nicht gerade einig. Sie warf dem einstigen Boygroup-Sänger Untreue vor. Seiner Meinung nach scheiterte die Beziehung an den zu vollen Terminkalendern. Dementsprechend unterschiedlich redeten die beiden auch in Interviews übereinander. Das Model ließ kein gutes Haar an ihrem Ex: "Gott sei Dank hab ich kein Kind mit dem. Stellt euch das mal vor, dann müsste ich den ernähren und alles", wetterte sie noch vor einem Jahr im Promiflash-Interview über ihren Verflossenen.

Trotzdem hat Marc bei der Abreise am Frankfurter Flughafen keine Angst vor bösem Blut im Dschungel. Er freut sich sogar ein bisschen auf seine Ex-Freundin: "Ich habe sie seit ein paar Jahren nicht gesehen. Ich denke, wir können über alles reden", zeigt er sich äußerst optimistisch. Das hängt wohl ganz davon ab, ob Gina-Lisa ihren Groll mittlerweile verdaut hat. Was wäre euch denn lieber? Beziehungs-Drama oder große Versöhnung? Stimmt im Voting ab!

RTL / Ruprecht Stempell Gina-Lisa Lohfink, It-Girl

WENN Model Gina-Lisa Lohfink und Sänger Marc Terenzi

RTL / Ruprecht Stempell Marc Terenzi als Dschungel-Kandidat

Gina-Lisa und Marc Terenzi: Mega-Zoff oder Promi-Versöhnung? 807 Stimmen 482 Ich fänd einen riesigen Streit super unterhaltsam 325 Ich wünsche mir eine Versöhnung der beiden



