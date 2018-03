Hoppla, da guckt aber jemand verwirrt aus der Wäsche! Jessica Biel (34) hatte sich offenbar einen kleinen Schwips angetrunken. So weit, so harmlos. Unvorteilhaft nur, dass die angeheiterte Schauspielerin kurz nach dem Entstehen dieses Schnappschusses über einen der wichtigsten roten Teppiche des Film-Geschäfts laufen musste – oder sollte man besser sagen: schwanken?

"Drinks am Vormittag waren vielleicht keine so gute Idee?", schrieb die schöne 34-Jährige unter ein Foto, auf dem sie mit hängendem Lid in die Kamera schielt. Beim Styling-Marathon für die Golden Globes 2017 wurde sie von einer ganzen Armada von Stylisten bearbeitet – ob wohl auch ein Bar-Keeper mit dabei war? Jessicas Instagram-Pics zufolge, hatte die Crew jedenfalls ordentlich Spaß und genehmigte sich wohl auch das eine oder andere Gläschen. Am Abend war von den Folgen der kleinen Pre-Party nichts mehr zu merken. Galant posierte Jessica neben ihrem ihrem Mann Justin Timberlake (35) in einem Dress von Elie Saab (52).

Wer die Hin- und Weggucker der diesjährigen Golden Globes waren, sehr ihr unten im Video.

Frazer Harrison/Getty Images Jessica Biel bei den Golden Globes 2017

Frazer Harrison / Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2017

Getty Images Jessica Biel bei den Golden Globes 2017



