Sänger Robbie Williams (42) und seine hübsche Ehefrau Ayda (37) hotten in ihrem neuesten Instagram-Video so richtig ab. Die beiden beweisen mal wieder, dass sie für jeden Spaß zu haben sind. Und mal ehrlich: Ihre Moves sind wirklich sehenswert.

Im lustigen Leo-Look tanzen Robbie und seine Liebste durch den Garten. Einmal haben sie kleine Puppen in der Hand, die sie hin und her schwingen, dann wedeln sie ihren Regenschirm à la Charlie Chaplin von links nach rechts. Und auch Booty Shakin' gehört bei den Zweien dazu – die Verliebten albern wie Teenager herum. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen: "Liebe es sehr, sehr doll. [...] Kann gar nicht aufhören, es mir anzusehen", "Ihr seid beide so lustig", "Fantastisches und lustiges Pärchen", lauten die begeisterten Kommentare der User.

Dass das ehemalige Take That-Mitglied und seine Ayda ihre Fans gerne mit witzigen Online-Videos versorgen, weiß man spätestens seit den Clips, die das Paar vor knapp zwei Jahren aus dem Kreißsaal postete.

Pascal Le Segretain / Staff / Getty Images Ayda Field und Robbie Williams in Cannes

twitter.com/robbiewilliams Robbie Williams und Ayda Field im Kreißsaal kurz vor der Geburt ihres Sohnes



