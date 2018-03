Karma-König Pietro Lombardi (24) in Bestform. Am Wochenende kickte der Sänger beim "Schauinsland Reisen Cup" neben Lukas Podolski (31), Tim Wiese (35), Mario Basler (48) und Co. für den guten Zweck. Und dabei hatte er wie immer ein breites Lächeln auf den Lippen und den einen oder anderen lustigen Spruch für die Reporter vor Ort parat. Dabei würden andere in seiner Situation wohl eher gekränkt den Kopf einziehen. Schließlich wurden kurz vor seinem Auftritt Aufnahmen seiner Noch-Ehefrau Sarah (24) publik, die sie zusammen mit ihrem angeblichen Ex-Lover, der aber dann doch ziemlich aktuell erscheint, zeigen.

Eng umschlungen turteln die beiden durchs Disneyland in Paris – hier ein Küsschen, da ein Erinnerungsselfie. Liebesglück total. Der gehörnte Ex-Mann trägt es mit Fassung. "Ich fühle mich gut. Es ist okay für mich. Solange die glücklich sind, ist es für mich kein Problem. Wir sind kein Paar mehr und von daher darf jeder sich dahin orientieren, wo er möchte. Sie ist mit ihm und das ist okay", berichtete er im Interview mit Promiflash. Klingt ganz so, als gehörten Ausraster wie im legendären Streitvideo der Vergangenheit an.

"Es ist nicht mehr meine Sorge. Angebracht oder nicht, ich bin da raus. Ich bin happy, mein Sohn ist mir wichtig und was die beiden machen, ist mir egal." Hier scheinen wirklich beide Parteien nach vorne blicken und die Vergangenheit ruhen lassen zu wollen. Jeder auf seine eigene Weise...

Promiflash Sarah Lombardi und Michal T. im Disneyland

Facebook / Pietro Lombardi Pietro und Alessio Lombardi 2016

Dominik Bindl/Getty Images Sarah und Pietro Lombardi beim "TV Total"-Turmspringen



