Es ist der wohl heißeste Trend des neuen Jahres: Promi-Damen posieren in knappen Bikini-Höschen im Paradies und schicken knackige Grüße aus dem Neujahrsurlaub. Besonders in Szene gesetzt: natürlich der nackte Po! Diesem sexy Trend konnte auch Sophia Thomalla (27) nicht widerstehen und zeigt jetzt ihre pralle Kehrseite.

Im knappen, schwarzen Bikini präsentiert sich die Tochter von Simone Thomalla (51) in ihren sozialen Netzwerken. Besonders ein Instagram-Beitrag hat richtiges Trend-Potenzial: Ein Schnappschuss von Sophia von hinten zeigt den trainierten Po der 27-Jährigen. "Bin ja nicht so die Wasserratte, um ehrlich zu sein, dafür bin ich aber unfassbar gut im am Strand schlendern", schreibt sie unter ein weiteres Urlaubsbild.

Mit ihrem betörenden Po-Pic ist Sophia nicht alleine: Schon Schauspielerin Shay Mitchell (29), Figurwunder Kylie Jenner (19) und Ashley Graham (29) haben den Internet-Hype mitgemacht. Auch ein männlicher Promi überraschte erst kürzlich mit seinem Hintern. Dabei handelt es sich nicht etwa um einen internationalen Filmstar, sondern um Komiker Oliver Pocher (38). Dessen Kehrseite kann sich nämlich durchaus sehen lassen!

Mehr heiße Beach-Babes gibt es im Clip.

Instagram/sophiathomalla Sophia Thomalla

Instagram / shaym Shay Mitchell, Schauspielerin

Instagram / https://www.instagram.com/p/BOmisi1lrML/?taken-by=opocher&hl=en Oliver Pocher, Komiker



