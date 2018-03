Nicht zuletzt wegen seiner Wahl zum Sexiest Man Alive in diesem November und der Tatsache, dass er eine der Hauptrollen im Baywatch-Remake spielt, ist Dwayne "The Rock" Johnson (44) derzeit in aller Munde. Und auch privat läuft es dank Freundin Lauren und seiner süßen Tochter für den Muskelmann bestens. Sein Erfolgsrezept: Harte Schale weicher Kern – und ein Humor, der wirklich jeden in seinen Bann zieht. Von wem er den wohl hat?

In einem YouTube-Video beantwortet der Schauspieler jetzt zahlreiche Fragen seiner Fans. Unter anderem erklärt er dabei auch, von wem er sein komödiantisches Talent erbte. "Als Teenager war ich ein grandioser Tänzer. Und meine Oma sagte immer: ‘Kannst du für mich tanzen?’ Und ich tanzte für sie. Und dann sagte sie: ‘Wenn du so weiter tanzt, werden deine Eier irgendwann aus deinem Körper purzeln.’ Ich denke also, dass ich meinen Humor von meiner toten Großmutter habe."

Was für eine großartige Anekdote, die einmal mehr zeigt: Humor macht sexy – und in Kombination mit Charme, Muskeln und einem strahlend weißen Lächeln manchmal eben sogar zum sexiesten Mann der Welt...

Instagram / The Rock Dwayne "The Rock" Johnson und Lauren Hashian

People, November 2016 Dwayne Johnson auf dem People-Cover

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der "San Andreas"-Premiere



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de