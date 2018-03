Das war es dann wohl mit Heimlich-Dates! Joe Jonas (27) und Sophie Turner (20) können keinen Schritt mehr ohne Paparazzi machen. Die neugierigen Fotografen haben die beiden ganz offensichtlich zu ihrem neuesten Lieblingspärchen auserkoren. Als das Duo im Rahmen einer Pre-Golden-Globes-Party das Catch Restaurant in West Hollywood besuchte, herrschte ein absoluter Ausnahmezustand – peinliche Fragen inklusive!

Joe Jonas und seine neue Flamme Sophie Turner, die durch die Verkörperung der Sansa Stark in Game of Thrones größere Bekanntheit erlangt hat, müssen sich künftig wohl daran gewöhnen, noch aufdringlicher von Paparazzi verfolgt zu werden. Dass die beiden jetzt nämlich ganz offensichtlich daten, ist für die Fotografen ein absoluter Hit.

Kein Wunder also, dass ein Restaurantbesuch des Promipärchens am Wochenende für Blitzlichtgewitter gesorgt hat. So viele Foto-Möglichkeiten und so viele Fragen – einer hielt mit der Neugier nicht gerade hinter dem Berg und fragte ganz unverblümt: "Verhütet ihr?" Ganz schön direkt, aber keine Wunder: Dass Joe sonst keine Probleme hat, über derart Privates zu sprechen, stellte er vor einiger Zeit selbst unter Beweis. Im Rahmen einer Fan-Fragestunde plauderte er aus, dass er vor seinem ersten Mal mit Ex-Freundin Ashley Greene (29) das Zimmer eines Freundes auf den Kopf gestellt hatte – ihm fehlten damals nämlich die Kondome!

Auf die Paparazzi-Frage an diesem Wochenende reagierte Joe allerdings nicht und stieg stattdessen lieber schnell in das bereitgestellte Auto.

Frazer Harrison / Staff Schauspielerin Sophie Turner

ActionPress / Everett Collection Sophie Turner und Finn Jones

Instagram / thesophieturner Sophie Turner und Joe Jonas auf einem Konzert von Kings of Leon in Rotterdam



