Was auch immer Sarah Lombardi (24) momentan macht, sie kann einfach nicht punkten. Gerade erst wurden ihre Fans durch immer wieder auftauchende Werbeposts richtig wütend – nach der Trennung von Pietro (24) passte das Timing einfach so gar nicht – schon teilt sie ein weiteres Bild, um einen Schoko-Drink zu promoten. Ein Shitstorm und mehr oder weniger gut gemeinte Ratschläge lassen da natürlich nicht lange auf sich warten.

"Du willst immer nur was andrehen! Nimm dir an Pietro ein Beispiel, der sein Ding super ohne dich macht und eine Spendenaktion für kranke Kinder macht", schreibt eine Userin und spielt damit wohl auf "Du bist mein Herz", die neue Single des einstigen DSDS-Gewinners an. Ein anderer Kommentar zu Sarahs Werbe-Pic lautet: "Könntest ja auch mal was spenden. Pietro ist der Beste. Er beweist, dass es Menschen gibt mit Herz."

Mit ständiger Werbung für Klamotten, Tee oder Shakes hinterlässt Sarah also absolut keinen guten Eindruck bei ihren Fans. Aber auch, als sie neulich Pietros Charity-Single öffentlich lobte, waren die Fans nicht glücklich. Sie warfen ihr Scheinheiligkeit vor...

