Wow! Justin Timberlake (35) ist scheinbar nicht nur ein riesiger Basketball-Fan, sondern hat auch selbst mit dem orangefarbenen Ball so einiges drauf! Das beweist der "Can't Stop The Feeling"-Sänger jetzt mit einem lässigen Video aus dem Stadion der Los Angeles Lakers. Mit seinen Basketball-Skills versetzt er alle in Ekstase!

Scheinbar mühelos versenkt der Musiker einen Korb von der Mittellinie – gefolgt von lautem Jubel der wenigen Zuschauer, die sich im so gut wie leeren Basketball-Stadion befinden. "Die Distanz hab ich immer noch drauf", kommentiert Justin stolz den Kurzclip auf seinem Instagram-Account. Dass es sich nicht nur um einen Glückstreffer gehandelt hat, beweist er seinen Fans gleich mit einem weiteren Wurf. Auch der landet zielsicher im Netz. "Nur für den Fall, dass ihr dachtet, der erste Treffer sei Zufall gewesen", schreibt er amüsiert. Bei dem Balltalent wäre doch ein zweites Standbein als Profibasketballer zumindest eine Überlegung wert.

Mit dem Basketballfieber hat Justin anscheinend auch seine komplette Familie angesteckt: Immer öfter wurden der Musiker und seine Frau Jessica Biel (34) turtelnd und jubelnd bei den Spielen der Lakers gesichtet. Und auch seine Oma hat den "SexyBack"-Interpreten schon zu einem Match begleitet.

Justin als heißer Lifeguard? Mehr dazu erfahrt ihr im Video:

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake im Lakers-Stadion in Los Angeles

Noel Vasquez/Getty Images) Justin Timberlake und Jessica Biel bei einem Lakers-Spiel in L.A.

Kevork Djansezian/Getty Images Justin Timberlake mit Lakers-Cap bei einem Basketballspiel

