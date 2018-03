Achtung, Frau mit Waschbrett: Kate Hudson (37) zählt zu den heißesten Blondinen Hollywoods. Dass sie bereits zwei Kinder auf die Welt gebracht hat, sieht man ihrem Traumbody nicht im Geringsten an. Um ihre Kurven so schön in Form zu behalten, probiert Kate immer neue Sportarten aus – eine davon kommt wortwörtlich von der Stange.

Die "Fremd Fischen"-Darstellerin macht aktuell eine zehn Tage lange Sport-Challenge und präsentiert ihren Fans auf Instagram nun stolz Tag 6, an dem ein Tanz an der Stange dran ist. Passend zu dieser Disziplin, führt Kate ihre sportliche Einheit nachts aus und das sieht sehr professionell aus. Gekonnt gleitet sie an dem Sportgerät rauf und runter und dreht sich lasziv herum. Sollte es bei ihr mit der Schauspielerei irgendwann nicht mehr laufen, könnte sie so sicher auch gutes Geld verdienen.

Kates sexy Body bleibt natürlich auch der Männerwelt nicht verborgen. So angelte sich die Tochter von Goldie Hawn (71) bereits Hollywood-Hotties wie Nick Jonas (24). Mehr dazu erfahrt ihr im Video am Ende des Artikels.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

http://i.perezhilton.com/wp-content/uploads/2016/05/kate-hudson-shape-magazine-june-2016-cover__oPt.jpg Kate Hudson auf dem Cover der "Shape"

Pacific Coast News/WENN.com Kate Hudson mit ihren Söhnen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de