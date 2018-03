Eine wahre Geldgrube? Auffallend häufig veröffentlicht Sarah Lombardi (24) in der letzten Zeit Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen, die augenscheinlich diverse Produkte bewerben. Dafür muss die junge Mutter harte Kritik einstecken. Jetzt hat Promiflash aus Star-Kreisen erfahren, was Sarahs Beweggründe dafür sein könnten: An einem Posting kann sie vermutlich 3.000 Euro verdienen!

"Sarah Lombardi wird mit ihrer Reichweite für zwei Posts pro Monat 5.000 bis 6.000 Euro bekommen", verrät der Promi-Insider gegenüber Promiflash. Die negative Kritik der Facebook-Nutzer sei für die Firmen dabei kein Hindernis. "Wenn die Schlagzeilen da sind, dann profitieren sie noch mehr von den Posts. Ob positive oder negative Schlagzeilen, für das Unternehmen zählt nur eines: Die Reichweite", berichtet die Quelle.

Sarah Lombardi hat allein im letzten Monat zehn sogenannte "Sponsored Posts" veröffentlicht. Mehr als das muss sie auch nicht tun: Uhrzeit und Bild-Text kommen bei solchen Werbepostings vom Auftraggeber selbst. Es könnte also sein, dass Sarah nur für das Hochladen der Fotos 30.000 Euro verdient hat - im Monat. Eine Summe, für die viele Krankenschwestern ein ganzes Jahr arbeiten müssen.

Die Werbefirmen wollten sich auf Anfrage von Promiflash nicht zu den Vergütungen äußern.

Sarah verdient offenbar 3000 Euro pro Facebook-Post! Was sagt ihr dazu? 3112 Stimmen 1063 Das ist völlig in Ordnung, dass sie das Geld mitnimmt, Sarah muss schließlich auch mit der Kehrseite der Berühmtheit klarkommen 2049 Zum Kopfschütteln! Dafür müssen viele Menschen Monate für arbeiten...



