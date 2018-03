Da stehen Rafael van der Vaart (33) ja rosige Zeiten bevor! Kurz vor dem Jahreswechsel ließen der Fußballer und seine Freundin Estavana Polman (24) die Baby-Bombe platzen. Nach nur wenigen Monaten Beziehung erwarten die beiden nun ein gemeinsames Kind. Doch damit nicht genug: Die Handballerin schenkt dem Kicker seine erste Tochter. Damit erfüllt sich für den Ex-Mann von Sylvie Meis (38) ein lang gehegter Traum: Und auch die Fans sind außer sich vor Freude!

Mit einer zuckersüßen Idee verriet Estavana Polman ihrem Liebsten Rafael das Baby-Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses: Die rosa Füllung einer Torte enthüllte dem Sportler, dass er Vater einer kleinen Tochter wird. Diese News löst nicht nur bei dem Kicker einen freudigen Jubelschrei aus, sondern versetzt auch die Facebook-Follower in Begeisterung. Mit Kommentaren wie "Ach Rafael, das freut mich so für dich! Dir und deiner Familie viel Glück und Gesundheit!" oder "Was für eine niedliche Art und Weise, das Geschlecht zu verraten. Da hab ich ja richtig mitgefiebert" freuen sie sich gemeinsam mit ihrem Idol.

Auch Rafael van der Vaarts Sohn aus seiner Ehe mit Sylvie Meis ist in großer Vorfreude auf sein Geschwisterchen. Der mittlerweile zehnjährige Damian versteht sich mit der neuen Freundin seines Vaters blendend und ließ es sich vor einigen Wochen auch nicht nehmen, die Baby-News mitzuverkünden.

Mit welchem Bild Rafaels Ex-Freundin zuletzt für Furore sorgte, seht ihr im Clip.

Instagram / estavana Die Torte, mit der Rafael van der Vaart und Estavana Polman das Geschlecht ihres Baby enthüllten

Instagram / estavana Estavana Polman und Rafael van der Vaart bei der Bekanntgabe der Schwangerschaft

WENN Ankunft von Rafael van der Vaart und Estavana Polman beim Raffaelo Summer Day 2016



