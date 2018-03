Zurück zum Ex? So sieht es zumindest aktuell bei Baulöwe Richard Lugner (84) und seiner ehemaligen Freundin

Bahati "Kolibri" Venus aus. Von 2013 bis 2014 waren die beiden ein Paar. Seit der Trennung lässt die Sängerin allerdings kein gutes Haar an ihrem Verflossenen. Doch plötzlich scheint sich das Blatt gewendet zu haben: Die ehemalige Adam sucht Eva-Teilnehmerin und Mörtel wurden gemeinsam gesichtet – und das sehr innig.

Beim Zuckerbäckerball in Wien am vergangenen Freitag zeigt sich Richard plötzlich wieder mit seiner Ex-Freundin Bahati. Ziemlich überraschend, denn vor wenigen Monaten lässt die Sängerin kein gutes Haar an dem österreichischen Baulöwen: "So viele reißen ihr Maul weit auf, aber nur die Wenigsten wissen, wie es ist, mit Mörtel schlafen zu gehen und morgens neben ihm aufzuwachen. Ich für meinen Teil weiß, dass die Trennung von Richard eine der besten Entscheidungen meines Lebens war", schrieb das DSDS-Sternchen auf Facebook.

Doch inzwischen hat die 29-Jährige ihre Meinung wohl geändert – zumindest behauptet das jetzt ein Insider gegenüber Promiflash: "Obwohl Bahati öffentlich sagte, keinen Kontakt mehr zu Richard zu wollen, schickte sie Richard ständig Herzchen-SMS." Doch es kommt doch dicker: Das alles soll passiert sein, bevor sich der Unternehmer und seine Ex-Ehefrau Cathy Lugner (27) für eine Trennung entschieden haben.

Borm,DirkFunke Foto Services / ActionPress Reality-TV-Star Bahati Venus

Fashion PPS / Zuma Press/ActionPress Richard Lugner mit Bahati Venus bei der Premiere von "Die Meistersinger von Nürnberg" 2013

Getty Images Richard und Cathy Lugner beim Wiener Opernball 2015



