So trendy wie Sloane Haggerty (1) ist kein It-Girl! Die Tochter von Hip-Hop-Star Macklemore (33) ist bereits mit weniger als zwei Jahren ein kleines Fashion-Victim. Genau wie der "Thrift Shop"-Interpret rockt die Kleine schon jetzt Sneaker und Trainingsanzug.

Sieht so das coolste Promikind aus? Wenn es nach dem berühmten Papa der kleinen Sloane Ava Simone geht, ist die Antwort auf diese Frage sicherlich Ja. Der Rapper weiß genau, wie er sein Töchterchen perfekt stylt. Ob als "jüngstes Mitglied" der Hip-Hop-Band Run DMC im Zweiteiler von Adidas oder als süße Lady im rosa Kleidchen: Von diesen coolen Outfits kann so mancher Promi-Spross nur träumen. Und wenn es nach den Instagram-Schnappschüssen ihres Daddys geht, fühlt sich Sloane als Fashionista pudelwohl.

Eine weitere Leidenschaft der Einjährigen: Sneaker. Ebenso wie ihr Papa hat die Tochter des "Can't Hold Us"-Interpreten eine riesige Auswahl an Turnschuhen im Schrank. Obwohl sie aus allen Schuhen sicher schnell rauswächst – kein Problem für Macklemore. Der Rapper hat laut The Richest ein geschätztes Vermögen von rund 16 Millionen US-Dollar. Na, da sind sicher noch einige coole Klamotten für seine Kleine drin.

Mehr Promi-Kids gibt es im Clip.

Instagram / macklemore Rapper Macklemores Tochter Sloane

Instagram / macklemore Sloane Haggerty, Tochter von Rapper Macklemore

Instagram / macklemore Macklemore mit seiner Tochter Sloane



